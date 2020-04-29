Заместитель главы Агульского района прокомментировал выступление Президента РФ

28 апреля Владимир Путин в режиме видеоконференции провел совещание с главами регионов по ситуации с COVID-19.

В своей речи Президент России рассказал о дополнительных мерах по борьбе с инфекцией, а также мероприятиях поддержки населения и предпринимателей в условиях всеобщей самоизоляции.

За телетрансляцией совещания на ведущих телеканалах страны следила большая аудитория, в том числе и в Агульском районе.

Заместитель главы администрации МО «Агульский район» Назим Юсуфов отметил важность данного вопроса, и обратил внимание на то, что неотложные задачи, намеченные в системе здравоохранения, призваны стабилизировать сложившуюся ситуацию и привести к ее улучшению.

В своей речи Владимир Путин подчеркнул, что пик эпидемии не пройден. Угроза не просто сохраняется, но она довольно высока, поэтому происходит увеличение количества защитных костюмов до ста пятидесяти тысяч, а также все, что нужно для врачей должно быть в полном объеме. Оборудовано 95 000 коек для коронавирусных больных.

Эти и другие мероприятия позволили затормозить распространение COVID-19, но угроза инфицирования сохраняется. Поэтому у глав субъектов есть в этом отношении необходимые полномочия.

«Каждый из нас должен проявить гражданскую сознательность и отнестись к режиму всеобщей самоизоляции со всей ответственностью и оставаться дома, ограничив свои контакты», — отмечает Назим Юсуфов.

Напомним, что сохранение режима всеобщей самоизоляции продлится до 11 мая включительно.