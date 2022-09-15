Заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Магомедсалам Магомедов поздравил дагестанцев с праздником

«Дорогие дагестанцы!

Поздравляю вас с Днем единства народов Дагестана!

Многонациональный Дагестан пример единения и сплоченности, умения жить в мире и добрососедстве людей разных вероисповеданий, готовности защищать территориальную целостность родной земли и обеспечивать безопасность Великой России.

Сегодня дагестанцы, как и прежде, проявляют преданность Отечеству, мужество и отвагу, честь и доблесть, становятся примером героического выполнения долга перед Родиной. Убежден, что единство народов Дагестана — это прочная основа межнационального мира и гражданского согласия, успешного развития республики, сохранения стабильности на Северном Кавказе, защиты и укрепления российской государственности. От всей души желаю всем дагестанцам крепкого здоровья, благополучия и новых успешных свершений на благо Российской Федерации!» — говорится в поздравлении Магомедова.

Заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации