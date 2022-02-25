Заместитель председателя Совета ветеранов правоохранительных органов Докузпаринского района высказал мнение о происходящих на территории Украины событиях

Заместитель председателя Совета ветеранов правоохранительных органов Докузпаринского района Осман Османов считает, что ежегодно вводя санкции против нашей страны, правительство Украины, страны Запада и США затягивали переговорный процесс.

За все это время Украине предоставляли современное вооружение, поддерживали развитие идеологии нацизма, готовили националистические батальоны.

«В рамках Минских соглашений восемь лет Россия пыталась дипломатическим путем решить конфликт на Востоке Украины. В этих республиках ежедневно гибли люди. Мы помним, как одесские радикалы сожгли людей за их позицию, и по официальным данным их количество достигло 48 человек. Имена этих убийц известны и их считают на Украине чуть ли не героями. По сути, такие действия свидетельствовали о подготовке Украины как плацдарма против России. В связи с этим наш лидер Владимир Владимирович Путин пообещал сделать все, чтобы покарать убийц, найти их, предать суду», — отметил Османов.

Со слов заместителя председателя Совета ветеранов правоохранительных органов муниципалитета, для предотвращения подобного сценария событий Россия поддержала Донецкую и Луганскую народные республики, выступила в защиту своих границ и безопасности граждан.