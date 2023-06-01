Заместитель Председателя Правительства РД Нариман Абдулмуталибов поздравил детей участников СВО из Сулейман-Стальского района с Международным днем защиты детей

В сопровождении Главы Сулейман-Стальского района Саида Темирханова, первого заместителя главы райадминистрации Лациса Оруджева и глав администраций сельских поселений он, в частности, посетил семьи мобилизованных Казима Абдурахманова из села Касумкент, Майидина Курбаналиева из с. Куркент, Марата Гаджимурадова из с. Орта-Стал, Махмуда Курбанмагомедова из с. Ашага-Стал и Ислама Гамзатова из второго отделения с. Герейхановское.

Дети участников СВО поделились с Нариманом Шамсудиновичем своими мечтами и планами. Самое заветное желание детей – чтобы отцы поскорей вернулись домой с победой.

Немаловажное значение для детей имеет и учеба. Так, сын Казима Абдурахманова Артур в этом году собирается в первый класс. Вице-премьер пообещал ему подарить заветный школьный портфель.

«От имени Главы Дагестана, Председателя Правительства республики и всего правительственного состава поздравляю вас с этим замечательным праздником — Международным днем защиты детей. Желаю вам добра, радости, здоровья, успешной учебы и благополучного будущего.

Ваши отцы настоящие герои, мы гордимся ими. Уверен, и вы вырастите достойными людьми и настоящими патриотами», — сказал Нариман Абдулмуталибов.

В ходе своего визита Нариман Абдулмуталибов также поинтересовался проблемами и нуждами семей мобилизованных, выразил готовность к оказанию им всесторонней поддержки и помощи.

От Главы Дагестана Сергея Меликова вице-премьер подарил семьям участников СВО бытовую технику.