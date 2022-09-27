Экономика

Заместитель председателя Правительства Нариман Абдулмуталибов с рабочим визитом посетил Казбековский район

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Заместитель председателя правительства Нариман Абдулмуталибов посетил с рабочим визитом Казбековский район.

Вице-премьер посетил СПК «Дружба» в селении Ленинаул. Хозяйство располагает более 1 тысячи гектаров пашни под зерновые.

После делегация посетила СПоК «Изобилие» в селе Дылым. На его базе действует цех по переработке молока мощностью до 1 тонны в день. В настоящее время предприятие производит творог, сыр, сметану, масло, которые поставляются в социальные учреждения района. Планируется наладить глубокую переработку молока для розлива кефира и йогурта.

Абдулмуталибов также изучил ситуацию с возрождением виноградарства в муниципалитете. В частности, он побывал в Инчхинской долине, которая в прошлом веке была занята виноградниками.

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