Заместитель председателя Правительства Нариман Абдулмуталибов с рабочим визитом посетил Казбековский район

Заместитель председателя правительства Нариман Абдулмуталибов посетил с рабочим визитом Казбековский район.

Вице-премьер посетил СПК «Дружба» в селении Ленинаул. Хозяйство располагает более 1 тысячи гектаров пашни под зерновые.

После делегация посетила СПоК «Изобилие» в селе Дылым. На его базе действует цех по переработке молока мощностью до 1 тонны в день. В настоящее время предприятие производит творог, сыр, сметану, масло, которые поставляются в социальные учреждения района. Планируется наладить глубокую переработку молока для розлива кефира и йогурта.

Абдулмуталибов также изучил ситуацию с возрождением виноградарства в муниципалитете. В частности, он побывал в Инчхинской долине, которая в прошлом веке была занята виноградниками.