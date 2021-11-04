Заместитель председателя Общественной палаты РД Буниямин Магомедов: «Это достояние наших народов заслуживает особого отношения и признания»

Заместитель председателя Общественной палаты РД Буниямин Магомедов сделал комментарий ко Дню народного единства.

«Этот день празднуют в память о событиях, когда народное ополчение под предводительством Дмитрия Пожарского и Кузьмы Минина освободило в 1612 году Москву от польских интервентов.

Изгнание поляков из Москвы завершило долгий период Смутного времени в России. После этого в России был избран новый царь — представитель династии Романовых Михаил Федорович. В 1613-м царь учредил праздник — день очищения Москвы от польских интервентов. Он праздновался 4 ноября.

В современной России этот праздник должен был стать днём отказа от противостояния, днём примирения и единения различных слоёв российского общества.

В истории Дагестана много ярких событий, которые отражают великий общедагестанский дух и гордость за славные дела. И в этот праздник, у нас есть возможность вспомнить о том, что нас общие нравственные ценности, общее прошлое и одна судьба на всех.

Это достояние наших народов заслуживает особого отношения и признания. Праздник способствует укреплению мира, взаимопонимания и дружбы между всеми народами, проживающими здесь. Мудрость дагестанского народа – в извечном стремлении мирно решать споры, конфликты, не ввязываться в бессмысленные войны и жить в мире и согласии друг с другом!», — отметил общественник.