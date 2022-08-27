Заместитель Председателя Народного Собрания Камил Давдиев с рабочей поездкой побывал в Кулинском районе

В ходе визита он побывал в двух школах, где проводился капитальный ремонт. В Кулинской СОШ им. Х. Мурачуева и Хосрехской СОШ ремонтные работы проводятся в рамках реализации программы «Модернизация школьных систем образования».

Капитальный ремонт такого масштаба в школах проводится впервые. Обновили всё, от электропроводки, канализационной системы до фасада здания в Хосрехской школе, а в Кулинской СОШ перекрыли кровлю, выровняли стены, заменили систему освещения на новое. Камил Давдиев осмотрел помещения школ и поручил директорам устранить мелкие нарушения, установить флагштоки и к началу учебного года.

Кроме капремонта школы будут оснащены необходимой техникой. Уже закуплены мебель и оргтехника, наглядно-методические комплексы и другое оборудование. В следующем году капитальный ремонт будет произведен и в других корпусах — этих школ, а также в школах сел Цовкра-1, Хайхи и Цущар.