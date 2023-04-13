Заместитель полномочного представителя Президента РФ в СКФО Максим Владимиров провёл совещание по вопросам исполнения поручений Президента России в Дагестане

В совещании приняли участие и вице-премьеры Дагестана Манвел Мажонц и Абдурахман Махмудов.

На повестку мероприятия были вынесены следующие вопросы: о выполнении региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в МКД, реализация федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение».

В своём выступлении Максим Владимиров подчеркнул важность вынесенных на обсуждение вопросов.

В числе других, свой доклад представил Первый заместитель Председателя Правительства РД Манвел Мажонц. По его словам, в программу по проведению капитального ремонта общего имущества в МКД в Дагестане на 2014-2040 гг включены более четырёх тысяч домов. В 2022 году в рамках данной программы проведён ремонт 100 многоквартирных домов в 13 муниципалитетах республики на общую сумму около пятисот миллионов рублей.

Далее, как отметил, вице-премьер, в 2023 году планируется провести ремонт на 117 объектах на общую сумму свыше семисот миллионов рублей.

«Все работы будут завершены в установленные сроки до конца 2023 года, риски их несвоевременного выполнения отсутствуют», — сказал Мажонц.