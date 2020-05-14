Заместитель Министра здравоохранения РФ Олег Гриднев проинспектировал центральную больницу

На помощь врачам ЦГБ города Дербента прибудет бригада эпидемиологов, инфекционистов и реаниматологов. Об этом сообщил замминистра здравоохранения России Олег Гриднев в рамках инспекции центральной больницы города 13 мая, проведенной вместе с руководителем республиканского Минздрава Джамалутдином Гаджиибрагимовым.

Здесь были осмотрены новый госпиталь, открытый на базе детского отделения, а также провизорные госпитали для лечения инфицированных COVID-19.

Олег Гриднев отметил, что был выявлен ряд недоработок, решение которых позволит качественно улучшить лечение людей от COVID-19. Напомним, что 12 мая аналогичная инспекция была проведена в ЦГБ города Кизляра