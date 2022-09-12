Заместитель министра сельского хозяйства РФ Андрей Разин положительно отметил решение Дагестана об увеличении производства риса

Об этом замминистра сельского хозяйства России заявил сегодня, 12 сентября, на совещании в Минсельхозе России с участием Председателя Правительства региона Абдулмуслима Абдулмуслимова и членов Правительства РД.

Андрей Разин отметил, что у Минсельхоза РФ налажены конструктивные, рабочие связи с республикой, в агропромышленном комплексе Дагестана за последние годы заметны хорошие результаты. С точки зрения обеспечения продовольственной безопасности Разин отметил опыт региона в увеличении производства риса.

«Мы благодарны за решение по увеличению площадей посева риса. И это в период, когда для страны это было особенно важно, и приятно, что Дагестан отреагировал, надеемся на соответствующий урожай», — сказал он.

Абдулмуслим Абдулмуслимов, в свою очередь, сообщил, что в текущем году в Дагестане рис посеян на 30 тыс. га земель, что больше на 3 тыс. га, в сравнении с прошлым годом. В текущем году планируется собрать до 130 тысяч тонн риса.