Нацпроекты в РД

Заместитель министра просвещения России Андрей Николаев похвалил Дагестан за проводимую работу по строительству соцобъектов

Оставить комментарий

«В Дагестане строится наибольшее количество объектов образования в стране по нашим национальным проектам. Это свыше 70 школ, почти 60 детских садов. 51 детский сад в республике уже открыт.

Остальные будут сданы до конца этого года. Это отрадно, когда ты видишь результат этой огромной деятельности. Только тогда, наверное, ощущаешь тот масштаб работы, который был сделан. Я могу сказать, по всей стране происходит открытие объектов образования», – сказал он.

В целом по стране за период реализации нацпроектов открыто 1623 детских сада.

Также читают:

Ризван Мурадов сообщил об ускоренной реализации пр...
Дагестан выполняет нацпроекты с учетом новых задач
В Дагестане появится Реабилитационный центр для лю...
Жители Дагестана смогут выявить новообразования на...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *