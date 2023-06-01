Заместитель министра просвещения России Андрей Николаев похвалил Дагестан за проводимую работу по строительству соцобъектов

«В Дагестане строится наибольшее количество объектов образования в стране по нашим национальным проектам. Это свыше 70 школ, почти 60 детских садов. 51 детский сад в республике уже открыт.

Остальные будут сданы до конца этого года. Это отрадно, когда ты видишь результат этой огромной деятельности. Только тогда, наверное, ощущаешь тот масштаб работы, который был сделан. Я могу сказать, по всей стране происходит открытие объектов образования», – сказал он.

В целом по стране за период реализации нацпроектов открыто 1623 детских сада.