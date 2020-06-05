Заместитель Министра обороны России прибыл в Дагестан с рабочим визитом

Глава Дагестана Владимир Васильев и замминистра обороны страны Тимур Иванов осмотрели строительство многофункциональных медцентров, строящихся в центральной части республики, на юге и на севере.

Минобороны строит медцентры по утвержденным типовым проектам, которые применялись при возведении 16 военных госпиталей в 15 субъектах страны.

Общая вместимость госпиталей составит 200 койко-мест.

Центры будут оснащены необходимым медицинским оборудованием: компьютерными томографами, оборудованием анестезиологии, эндоскопии, экстракорпоральной мембранной оксигенации.

Владимир Путин поручил строить в Дагестане крупные медцентры по просьбе главы региона Владимира Васильева.