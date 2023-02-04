Заместитель мэра Махачкалы Хаким Ашиков провел совещание с руководителями транспортных предприятий города

В мероприятии приняли участие начальник управления транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации Махачкалы Мухтар Маламагомедов, руководство Ространснадзора по Дагестану и отдела ГИБДД УМВД по Махачкале.

На совещании говорили о нарушениях, которые допускают транспортные предприятия при осуществлении пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам Махачкалы. В том числе речь шла о несоблюдении графика и режима работы.

Руководителям предприятий поручено в кратчайшие сроки обеспечить нормативный выход транспорта по наиболее проблемным направлениям: поселок Ленинкент, район газораспределительной станции, поселок Богатыревка и другие.

В случае неисполнения этого поручения власти Махачкалы намерены принять меры в отношении обслуживающих предприятий. В честности, будет рассмотрен вопрос установления дополнительных маршрутов по проблемным направлениям.

Представители Ространснадзора и ГИБДД предупредили перевозчиков о недопустимости нарушения правил дорожного движения и требований транспортного законодательства.

Если систематические нарушения продолжатся, Ространснадзором будет инициировано прекращение действия лицензий на осуществление пассажирских перевозок.

Для контроля за соблюдением перевозчиками утвержденных расписаний маршрутов специалисты городского управления транспорта продолжат мониторинг.