Заместитель главы МР «Агульский район» прокомментировал итоговую пресс-конференцию Главы Дагестана

По словам Назима Юсуфова, все озвученные в рамках пресс-конференции вопросы касались социально-экономических проблем региона, а также общественной тематики. Отдельной темой обсуждения стал дорожный вопрос и сфера экологии. Также, по словам Назима Юсуфова, диалоговый формат разговора власти и СМИ позволяет актуализировать внимание на острых вопросах, которые требуют наискорейшего разрешения.

«Глава Республики Дагестан Сергей Меликов не в первый раз отвечает на вопросы журналистов и, что важно, такой формат диалога доказал свою эффективность, так как позволяет говорить СМИ и социуму о важных вопросах напрямую с руководителем региона», — рассказал чиновник.