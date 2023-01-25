Заместитель Главы МО «Агульский район» Назим Юсуфов прокомментировал слова Сергея Меликова касательно газификации

В ходе прямой линии с Главой Республики Дагестан поступил вопрос касательно газификации. На него Сергей Меликов ответил так: «У нас на сегодняшний день нет особых вопросов к организациям, которые занимаются газификацией в республике. Есть вопросы к жителям республики, я хочу еще раз к вам обратиться: у нас многие не могут произвести газификацию до своих домовладений, потому что это домовладение должным образом не оформлено», — сказал Меликов.

Комментируя данный аспект, заместитель главы районной администрации отметил, что в преддверии активной газификации муниципалитета вопрос юридического оформления права собственности на недвижимое имущество граждан имеет очень большое значение.

«Данный пункт неоднократно затрагивался в рамках еженедельный аппаратных совещаний с активом района, которые проходили под руководством главы МО «Агульский район» Закира Каидова. Граждане должны своевременно обратить внимание на данный вопрос», — добавил Назим Юсуфов.