Заместитель главы МО «Агульский район» Назим Юсуфов призвал жителей муниципалитета активно подключиться к процессу вакцинации

За двухлетний период мировой борьбы с пандемией COVID-19 самым действенным методом против вируса определен метод вакцинации. Сложная эпидемиологическая ситуация заставила граждан по-другому взглянуть на необходимость иммунизации. Многие люди, опасаясь за свое здоровье и здоровье своих близких, сделали прививку. Однако до формирования коллективного иммунитета в нашем обществе необходимо активизироваться в данном направлении и привить от 70% населения. По сообщениям специалистов, только высокая концентрация в социуме вакцинированных граждан позволит остановить пандемию коронавируса. В Агульском районе продолжает вакцинироваться все большее число граждан. По словам замглавы администрации МО «Агульский район» Назима Амаевича Юсуфова, важным условием для активизации граждан в вопросе прививания является информационное разъяснение основных аспектов вакцинации. «Граждане должны осознавать всю ответственность их позиции по вопросам вакцинации перед обществом. Согласно заявлениям эпидемиологов, грядет очередная волна пандемии коронавируса. Для того, чтобы нивелировать угрозу от вируса или максимально его минимизировать, необходимо пройти процедуру антиковидного прививания. Решение каждого человека прививаться или нет отражается на здоровье и жизнедеятельности окружающих его людей. Поэтому к вопросу о прохождении данной процедуры необходимо подойти максимально ответственно. Помните о том, что прививка сегодня оградит вас и ваших близких от острого воздействия коронавируса и его новых штаммов», — отметил Юсуфов.

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