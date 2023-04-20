Заместитель главы Чародинского района Магомед Омаров прокомментировал Послание Главы Республики Дагестан

«В послании Главы Республики Дагестан дан глубокий анализ состоянию экономики республики и указаны конкретные пути по улучшению всех отраслей. Для нас очень важны меры, намеченные по развитию агропромышленного комплекса, поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в части переработки сельскохозяйственной продукции.

Сергей Меликов озвучил, что в ближайшее время в республике будет уделено внимание повышению заработной платы муниципальных служащих. Это поспособствует привлечению высокопрофессиональных кадров для работы в администрациях муниципальных образований», — подчеркнул заместитель главы.