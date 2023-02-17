Общество

Заместитель главы Бабаюртовского района Ильмидин Абдуразаков посетил семью участника СВО

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Накануне, заместитель главы Бабаюртовского района Ильмидин Абдуразаков совместно с главой поселения Герменчик Махачем Батырхановым посетил семью участника СВО.

В ходе встречи Ильмидин Абдуразаков отметил, что район гордится Маратом, который свой человеческий и гражданский долг исполнял мужественно и с честью, верный гражданскому долгу и защищающий интересы своей Родины.

«Родные и все село гордятся нашим героем, который мужественно и достойно защищает интересы своего Отечества», — подчеркнула мать Марата, Испаният Арсланалиевна.

Кроме того, Марат Гамидов рассказал о ходе специальной военной операции, выполняемых задачах, условиях несения службы, а также выразили благодарность от имени всех сослуживцев за постоянную поддержку главе муниципалитета Даниялу Исламову, и местным жителям.

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