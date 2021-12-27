Заместитель главы Агульского района высказался о выступлении Путина

23 декабря состоялась ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Президент России отвечал на вопросы журналистов без малого четыре часа.

За это время Президент страны ответил на пятьдесят пять вопросов различной тематической направленности.

В числе тем, которые были обсуждены в рамках пресс-конференции Президента и СМИ, был вопрос о ситуации в малом и среднем предпринимательстве.

Владимир Путин сказал: «Страдает не только крупный бизнес, но и малый. Малый в основном и страдает, хотя есть определенные негативы и в работе крупных предприятий. Мы тоже выработали поддержку и этим отраслям, всем ведущим отраслям, если вы помните, крупным предприятиям…»

По словам заместителя главы администрации МО «Агульский район» Н.А.Юсуфова, пандемия больно ударила по всем отраслям бизнеса, однако тот факт, что государство внедряет дополнительные меры поддержки, позволяет субъектам малого и среднего предпринимательства получить ряд преференций, которые становятся очень важной поддержкой в сложной ситуации. Это и стало причиной того, что бизнес-сектор смог набрать обороты после снятия ограничительных мер.

Одним из вопросов, заданных Президенту в рамках пресс-конференции, касался ситуации с пандемией в субъектах страны.

Президент отметил: «Разная эпидемиологическая ситуация складывалась из-за огромности территорий в наших регионах…

Правительство, федеральный центр всегда оказывал поддержку тем регионам, которые проводили нужные решения и нуждались в поддержке, скажем, со стороны федерального бюджета. Помощь регионам кратно увеличилась.

Вот это взаимодействие между федеральным центром и регионами и дало необходимый, нужный нам результат».

Комментируя данный факт, Юсуфов Назим Амаевич отметил, что благодаря консолидированной работе властных структур было достигнуто значительное улучшение ситуации в борьбе с коронавирусной инфекцией в регионах. Руководство страны, верно расставив приоритеты, позволило избежать коллапса во всех сферах общества. Сегодня врачи могут победить вирус, созданы необходимые лекарства, в числе которых препараты для вакцинации. Эти меры вкупе с введением ограничительных мер позволили стабилизировать ситуацию в регионах, а также наращивать успехи в борьбе с COVID-19.

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