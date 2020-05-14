Заместитель главы Агульского района прокомментировал выступление Васильева

Заместитель главы Агульского района — начальник финансового отдела по Агульскому району Файзула Джабраилович Амаев прокомментировал выступление Главы Дагестана Владимира Васильева, который заявил, что готов на риски, но не ценой жизни дагестанцев, и выразил свою солидарность с руководителем республики.

Он подчеркнул, что только народ способен победить пандемию 21 века. Призвал земляков следовать всем рекомендациям врачей, медработников, прислушаться к призывам руководителей оставаться дома, не ходить в гости и ни с кем не встречаться.

«Терпение, понимание, меры предосторожности только могут победить эту страшную болезнь», — заявил Файзула Амаев.

Он отметил, что в этой сложной ситуации страна делает все возможное, чтобы максимально помочь своему народу — это и приобретение новых технических и медицинских средств для борьбы с коронавирусом, и материальная помощь, и финансовая помощь своим гражданам.

Файзула Джабраилович поблагодарил свой народ за помощь, поддержку и понимание, пожелал всем здоровья и благополучия в этот священный месяц Рамазан.

Луиза Гусукаева