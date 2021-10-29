Заместитель главы Агульского района прокомментировал введение в республике дополнительных мер для борьбы с COVID-19

Сергей Меликов принял участие в сессии Народного Собрания РД, в рамках которого сделал ряд важных заявлений, в том числе касательно дополнительных ограничительных мер в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации. Особый акцент Глава Республики Дагестан сделал на соблюдение масочного режима. Данные меры прокомментировал заместитель главы МР «Агульский район» Назим Юсуфов. По словам чиновника, ношение средств индивидуальной защиты позволит избежать роста числа инфицированных граждан, предотвратив тем самым распространение вируса. Изначально ношение СИЗов позволило многим гражданам избежать опасностей коронавируса. Особенно актуальным это является для специалистов учреждений, а также пассажиров общественного транспорта. Ведь именно ограниченность помещения повышает риск инфицирования. «Будьте ответственны перед собой и перед обществом — носите маски в сложный эпидемиологический период», — подытожил Юсуфов.

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