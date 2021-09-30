Заместитель главы Агульского района Назим Юсуфов прокомментировал итоги конференции «Социально-экономическое развитие Республики Дагестан»

28 сентября в Махачкале при участии врио Главы РД Сергея Меликова состоялась пресс-конференция по теме «Социально-экономическое развитие Республики Дагестан». В рамках обсуждения были представлены основные положения проекта Стратегии социально-экономического развития Республики Дагестан до 2030 года, основной целью которой является повышение качества и продолжительности жизни граждан, а также рост численности населения.

Для достижения данных целей и задач запланирована работа в рамках таких важнейших направлений, как развитие социальной сферы и человеческого потенциала, рост качества и доступности инфраструктуры, развитие экономики, устойчивое развитие экологии, формирование моделей развития.

Основными показателями достижения поставленных целей станет вхождение региона в топ-10 субъектов страны по численности населения, в топ-40 по качеству жизни населения, и вхождение в число двух ведущих регионов страны по ожидаемой продолжительности жизни при рождении.

По словам заместителя главы МО «Агульский район» Назима Юсуфова, аспекты стратегии социально-экономического развития Республики Дагестан охватывают важнейшие сферы жизни региона и тот факт, что реализация обозначенных мер рассчитана до 2030 года, позволяет сделать вывод о планомерном развитии региона в долгосрочной перспективе.