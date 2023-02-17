Здравоохранение

Заместитель главного врача РЦИБ и СПИД по эпидемиологическим вопросам Муминат Джабраилова рассказала о важности прививки от полиомиелита

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«Почему важно вакцинироваться от полиомиелита?

Полиомиелит – опасное заболевание, вирус поражает детей и приводит к развитию паралича. Болезнь поражает нервную систему и способна вызвать полный паралич в считанные часы.

За 2022 год зарегистрировано 44 случая с подозрением на острый вялый паралич. Все заболевшие – дети от 3-х месяцев до 11 лет.

В 13 случаев заражения дети не были привиты против полиомиелита. Только в 3 случаях дети были привиты с нарушением интервала прививок.

От полиомиелита нет лекарства, но его можно предотвратить с помощью вакцинации. Своевременная вакцинация от полиомиелита — это защита на всю жизнь».

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