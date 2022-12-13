Залумхан Валиев: «Я приехал в Запорожскую область, чтобы проверить себя»

С начала учебного года учителя из Дагестана отправились в Запорожскую область, чтобы преподавать школьникам освобожденных территорий. Один из них — учитель из Цунтинского района Залумхан Валиев. На родине он работал в Управлении образования заведующим методкабинетом, а в Мелитополе преподает ОБЖ и обществознание. Валиев рассказал делегации из Дагестана, находящейся в эти дни в Запорожской области, о том, почему принял решение преподавать школьникам Мелитополя. «Когда поступила заявка из Министерства образования, я решил, что поеду, посмотрю, проверю себя, что я могу дать этим детям», — признался он. Пользуясь случаем, Залумхан Валиев передал всем дагестанцам и своему району слова приветствия. Напомним, что делегация, приехавшая специально для встречи с дагестанскими учителями в Запорожской области, находится тут по поручению Главы Дагестана Сергея Меликова в рамках Года образования.

Источник: Мирмол