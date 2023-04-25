Залимхан Аджиманбетов: «Мы обязательно победим, враг никогда не будет топтать нашу землю»

Глава Республики Дагестан Сергей Меликов в своем Послании отметил доблесть дагестанцев, которые несут службу в зоне СВО.

– Прошедший год стал не только эпохой бед и невзгод. Он явился временем свершений и единения, надежды и веры в будущее. Нельзя не испытывать чувства гордости за Россию, которая, встав на защиту соотечественников, подняла знамя борьбы за правду и справедливость против диктата глобальной «империи зла». И особое удовлетворение вызывает то, что в этих событиях мирового масштаба, о которых еще напишут в учебниках истории, вновь на весь мир засияли дагестанские доблесть и честь, всегда отличавшие наших джигитов, – сказал Сергей Алимович.

Ногайский район Дагестана тоже гордится своими сыновьями, которые мужественно сражаются с врагом, освобождая от гнета нацистов жителей, которые годами терпели унижения и насилие. Среди тех, кем мы гордимся и кого ждем, есть и житель села Боранчи Ногайского района Залимхан Аджиманбетов.

Залимхан родился и вырос в Боранчи. Как и все его сверстники, окончил местную школу, затем поступил в Астраханское профессиональное училище, получил специальность «слесарь механосборочных работ». Затем были годы службы в армии, он служил в Мурманской области, войска ПВО ВВС. В 2009 году заключил контрактную службу. Залимхану нравится служба, он считает, что это дело настоящих мужчин. И самое главное, он со своими сослуживцами стоит на страже Родины.

С февраля 2023 года Залимхан выполняет свой долг в зоне специальной военной операции на Украине. Его родители Адылхан и Хание Аджиманбетовы, жена Аминат, дочь Аниса и сын Халид поддерживают, когда есть возможность, звонят, пишут. Недавно в школе села Боранчи прошла акция «Сирень Победы». Там присутствовали мама и сын Залимхана Аджиманбетова. В его честь школьники посадили березу. Боранчинцы, как и все жители района, гордятся своим славным сыном.

– Мы обязательно победим, враг никогда не будет топтать нашу землю, – говорит Залимхан. Мы желаем нашим джигитам вернуться домой с Победой.

Источник: Голос степи