Закроют ли продовольственные рынки Дагестана из-за коронавируса?

В социальных сетях и мессенджерах активно обсуждается тема возможного закрытия продовольственных рынков. Пользователи социальных сетей считают, что закрытие возможно из-за нестабильной ситуации с коронавирусной инфекцией.

Отметим, что продовольственные рынки в основной своей массе имеют статусы муниципальных, и решения о временном закрытии принимают органы местного самоуправления.

Для примера можно взять универсальный рынок в Хасавюрте, который на время приостановит свою работу. В Дербенте также в начале апреля местный рынок был временно закрыт для минимизации контактов людей, но уже в начале мая его работа была возобновлена.

По информации Управления пресс-службы администрации Махачкалы, продуктовые рынки в столице закрывать не планируется и работать они будут в обычном режиме.

При этом, как прокомментировали в Минсельхозе Дагестана, такое решение может быть принято в благих целях, когда на кону стоят человеческие жизни и вопросы борьбы с коронавирусом требуют серьезных шагов.