Закону быть! «Добрых» спонсоров нужно опасаться

Давно пора принять такой закон и даже запоздали с этим. Лица, которые обучались и обучаются за рубежом в сомнительных, так называемых дружеских учебных заведениях по обмену, обязательно подпадают под влияние спецслужб недружественных нам государств членов НАТО. В России они подговаривают недовольных властью людей, подкупают на деньги «добрых беглых» спонсоров из России и организовывают акции, устраивают беспорядки. Вся их деятельность направлена на подрыв основ государственности России и ее разделение на части. Такому закону быть!

Справка

Принятие законопроекта о запрете баллотироваться в ГД участникам экстремистских групп запретит избираться в парламент руководителям, участникам и спонсорам террористических, экстремистских организаций, тем самым исключив возможность использовать парламентскую трибуну и полномочия депутата для пропаганды своих взглядов. Запрет будет касаться и лиц, предоставлявшим таким организациям финансовую, имущественную, организационно-методическую, консультативную или иную помощь.

Также предлагается внести уголовную ответственность за участие в обучении на зарубежных курсах, проводимых организациями, признанных судом нежелательными.

Думская Комиссия по расследованию фактов вмешательства иностранных государств неоднократно фиксировала эпизоды деструктивной деятельности таких структур не только на территории РФ, но и за ее пределами. В том числе проведение различных семинаров, тренингов и курсов подготовки для российских граждан за рубежом, в ряде случаев маскирующихся под программы студенческого обмена. Выпускники таких курсов по возвращении в Россию пытаются организовывать незаконные акции, устраивать беспорядки, пропагандировать наркотики и вовлекать в свою деятельность несовершеннолетних.

Абдурахман Манафов, зам.и.о.гл.редактора «Вести Агула»