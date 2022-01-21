Вакцинация, Политика

Законопроект о QR-кодах доработают с учётом интересов граждан

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Президент Владимир Путин поручил кабмину до 30 января доработать законопроект о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

Законопроект внесли в Госдуму 12 ноября прошлого года. Согласно изначальной редакции, россияне должны были предъявлять электронные сертификаты c QR-кодами о прививке от коронавируса в общественных местах, а также на железнодорожном и авиационном транспорте.

В январе правительство отложило рассмотрение документа. Вице-премьер Татьяна Голикова объяснила причину, как «неопределенность развития эпидемиологической ситуации».

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