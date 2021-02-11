Законность и правопорядок Дагестана оценили Сергей Меликов и руководитель Главуправления Генпрокуратуры РФ по СКФО Константин Сомов

10 февраля в Прокуратуре РД прошло заседание с участием врио главы Дагестана Сергея Меликова, начальника Главуправления Генпрокуратуры РФ по СКФО Константин Сомов, прокурор РД Алексей Ежов и представители коллегии региональной прокуратуры, посвящённое подведению итогов за 2020 год.

Алексей Ежов отметил, что в отчётном году усилия в большинстве своём были направлены на обеспечение республики квалифицированной медпомощью и предоставление господдержки.

Были озвучены и следующие достижения: погашение зарплатного долга в объёме 125 миллионов рублей; погашение задолженности перед бизнесом в объёме 1 миллиарда рублей; в результате мер прокурорского реагирования произведен капремонт 132 домов; создан Дагестанский фонд урегулирования обязательств застройщиков перед участниками долевого строительства; возбуждено больше 20 уголовных дел по факту незаконного владения муниципальным земельным фондом; в муниципальную собственность возвращено больше 250 гектаров.

Сергей Меликов подчеркнул, что предыдущий год для правоохранителей выдался напряжённым, за что выразил благодарность и высоко оценил уровень работы ведомств. Также глава республики уделил внимание и проблемам, на которые в текущем году будет обращено внимание: качественное обеспечение коммуникациями (водоснабжение, водоотведение, канализация, газо- и электрофикация). Также был освещен вопрос экстремизма и борьбы с организованной преступностью, по которому также необходимо держать руку на пульсе.