Закир Каидов: «Все, что происходит в нашем муниципалитете, нам интересно, потому что это связано с нашими жителями»

Сегодня, 15 февраля, на совещании под руководством главы Агульского района после докладов об оперативной обстановке, которую представители здравоохранения, ОМВД, МЧС и других ведомств отметили как спокойную, глава муниципалитета Закир Каидов более подробно остановился на организации вывоза мусора и ликвидации стихийных свалок.

«Стихийные свалки у нас десятилетиями действовали, работа по их ликвидации проводится. Нужно доводить до умов граждан, что туда нельзя скидывать все, что угодно. Есть мусорные площадки и вместо того, чтобы туда скидывать мусор, люди по непонятным причинам выкидывают его по старинке на стихийные свалки. Эти свалки мы ликвидируем», — тем самым глава муниципалитета призвал глав сельских поселений и представителей ОМВД проводить совместные разъяснительные беседы со злостными нарушителями, загрязняющими окружающую среду. Глава района также сообщил, что будет создана комиссия, которая будет проводить мониторинг учреждений с целью улучшения санитарного состояния вокруг зданий и прилегающих к ним территорий, с последующим устранением замечаний.

Далее глава муниципалитета напомнил о важности и необходимости прохождения вакцинации от коронавирусной инфекции в первую очередь руководством муниципалитета и руководителями организаций и учреждений. «После этого совещания я, двое моих заместителей и начальники отделов пройдем тесты на наличие антител с последующей вакцинацией от коронавирусной инфекции. Подадим вам всем пример. Ничего плохого в этом нет», — сообщил Каидов.

В конце совещания глава муниципалитета напомнил о необходимости присутствовать на совещаниях руководителей учреждений или их представителей. «Чтобы была информация по всем направлениям, в том числе и по дорогам: что планируется на этот год, что было сделано, может помощь какая-то от нас нужна. Только представители Агульской дорожно-эксплуатационной службы у нас не бывают, пусть хотя бы в месяц раз приходят и расскажут, что они делают. Или все мы будем сами по себе заниматься своими делами. Никто никому ничем не обязан в личном плане, а в работе мы должны взаимодействовать. Руководитель, осуществляющий свою деятельность в муниципалитете, обязан присутствовать на совещаниях. Все мы должны делать во взаимодействии. Все, что происходит в нашем муниципалитете, нам интересно, потому что это связано с нашими жителями. Если вы думаете, что это мне нужно, чтобы вас увидеть и себя показать, то вы глубоко заблуждаетесь. Наш муниципалитет как цельный организм. Если мы не будем взаимодействовать, ничего не получится, и в итоге окажемся в конце всех списков и в «красных зонах», — заключил Закир Каидов.

Камиль Мирзоев