Закир Каидов вручил новый микроавтобус Тпигской СОШ

Сегодня, 31 декабря, в МКОУ «Тпигская СОШ» глава МО «Агульский район» Закир Каидов вручил новый микроавтобус «Газель Next», который рассчитан на 15 детей и сопровождающего. «Газель» стала настоящим подарком для учащихся школы.

Автобус разработан специально для перевозки школьников. Салон оборудован удобными креслами с четырьмя точечными ремнями безопасности. В таких автобусах предусмотрены все меры безопасности. Благодаря главе района, а также согласно проекту «Модернизации образования» воплотилась мечта школьников и учителей.

За каждым таким транспортным средством будут новые возможности и впечатления для детей.

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