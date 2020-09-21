Закир Каидов провел встречу с вновь избранными депутатами сельских поселений

Сегодня, 21 сентября, в администрации Агульского района прошла встреча главы муниципалитета Закира Каидова с депутатами сельских поселений 5 созыва. В мероприятии приняли участие главы сельских поселений, директора школ и другие.

Началось мероприятие с культурной части, где свои композиции про родной Агул исполнили звезды агульской эстрады и работники культуры муниципалитета.

Подведя итоги прошедшей избирательной кампании, руководитель ТИК по Агульскому району Абумуслим Рамазанов сообщил, что из 82 избранных депутатов, 65 депутатов — представители политической партии «Единая Россия», 9 депутатов представили партию «Справедливая Россия», в числе остальных самовыдвиженцы и представители партий КПРФ и ЛДПР.

Далее слово было предоставлено самому старшему депутату нынешнего созыва, который представляет Собрание депутатов сельского поселения «сельсовет Курагский». Ибрагим Магомедов в своем выступлении отметил те позитивные изменения в районе, которые произошли в последнее время, и призвал депутатов поддерживать Закира Каидова словом и делом.

В своем обращении глава района поздравил депутатов и призвал сообща работать на благо района и его жителей.

Камиль Мирзоев