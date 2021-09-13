Закир Каидов призвал помочь погорельцам из села Буркихан

Сегодня, 13 сентября, на еженедельном совещании под руководством главы Агульского района Закира Каидова с участием руководителей учреждений не обошли стороной печальное событие, произошедшее на днях в селе Буркихан. Случайный пожар сжег дотла жилой дом, тем самым оставив семью без кровли, где так же сгорело все нажитое имущество.

В докладе об оперативной обстановке руководитель пожарной части №35 Муса Мусаев сообщил, что по причине выхода из строя пожарной машины произошло отклонение от нужного времени прибытия для ликвидации пожара и к тушению пожара удалось приступить, вызвав другую единицу пожарной машины.

Комментируя произошедшее, Закир Каидов напомнил о недопустимости подобного рода ситуаций в муниципалитете со стороны служб экстренной помощи и призвал помочь этой семье в нелегкой ситуации, как подобает этикету наших предков. «Очень редко у нас бывают пожары. Было бы хорошо, если их вообще не было бы. Перед населением мы несем ответственность. У человека горе, а мы не можем вовремя отреагировать и оказать ему помощь. Ваши машины, скорая помощь и ОМВД должны работать как часы. Мы с вами работаем для людей.

Раз у нас такая трагедия произошла со стороны администрации постараемся оказать этой семье помощь. Было бы хорошо, если мы окажем финансовую помощь хотя бы в размере однодневного заработка. Если подобного рода ситуации мы не будем воспринимать как свои и не будем также переживать, в школах пока детей не будем учить как своих, в медучреждениях не будем лечить людей как своих близких, у нас ничего не получится. У нас традиции были испокон веков такие, что все воспринимали как личное, и нам нельзя этого терять. Сельчане собрались, помогли. На следующий день разбирать помогали. Это и есть человеческое. Мы тоже, несмотря на должности, не должны это терять. Все приходящее и уходящее, но до конца должны оставаться людьми»,- сказал глава муниципалитета.

Также была поднята тема о ходе подготовки к предстоящим выборам в Народное Собрание РД и Госдуму. Как отметил руководитель ТИК в Агульском районе Абумуслим Рамазанов, все необходимое в муниципалитет для осуществления процесса голосования завезено и подготовлено.

Глава муниципалитета напомнил о важности голосования на выборах и призвал всех принять активное участие в волеизъявлении.

Камиль Мирзоев