Агул, Общество

Закир Каидов поздравил жителей Агульского района с Днем единства

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«Уважаемые жители Агульского района!

Поздравляю Вас с праздником – Днем народного единства!

Смысл и значение этого праздника имеют глубокие исторические корни. История России богата примерами, когда именно единение народа способствовало процветанию страны, ее независимости, сохранению культурно-исторического наследия.

Мы сильны, если мы едины! Пусть этот праздник послужит осознанию того, что Россия – наша общая Родина, и ее будущее зависит от каждого из нас.

Примите самые теплые поздравления и пожелания крепкого здоровья, счастья и веры в лучшее! Пусть в каждом доме, в каждой семье царят мир, благополучие и радость!» — говорится в поздравительной телеграмме главы муниципалитета.

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