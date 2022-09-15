Агул, Общество

Закир Каидов поздравил жителей Агульского района с Днем единства народов Дагестана

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Уважаемые жители Агульского района!
15 сентября мы празднуем День единства народов Дагестана. Это один из главных государственных праздников нашей республики, потому что дружба дагестанских народов является первоосновой созидания и развития. Смысл и значение праздника единства для многонациональной республики сложно переоценить, потому как испокон веков сыны Дагестана были верны единству и межнациональной солидарности. Несмотря на обилие этносов, каждый из нас – дагестанец, каждый верен нерушимости горских адатов и проявляет мужество в защите родной земли от любых угроз. Крепкая дружба стала основой развития нашего общего дома – Дагестана. Республика показала большой прогресс во всех сферах общества, и наша сила и единство становятся прочным фундаментов для новых свершений и достижений. Желаю вам успехов, много радости и благополучия. Будьте созидательны, будьте едины, будьте дружны!

С уважением, глава МО «Агульский район» Закир Каидов.

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