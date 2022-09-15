Закир Каидов поздравил жителей Агульского района с Днем единства народов Дагестана

Уважаемые жители Агульского района!

15 сентября мы празднуем День единства народов Дагестана. Это один из главных государственных праздников нашей республики, потому что дружба дагестанских народов является первоосновой созидания и развития. Смысл и значение праздника единства для многонациональной республики сложно переоценить, потому как испокон веков сыны Дагестана были верны единству и межнациональной солидарности. Несмотря на обилие этносов, каждый из нас – дагестанец, каждый верен нерушимости горских адатов и проявляет мужество в защите родной земли от любых угроз. Крепкая дружба стала основой развития нашего общего дома – Дагестана. Республика показала большой прогресс во всех сферах общества, и наша сила и единство становятся прочным фундаментов для новых свершений и достижений. Желаю вам успехов, много радости и благополучия. Будьте созидательны, будьте едины, будьте дружны!

С уважением, глава МО «Агульский район» Закир Каидов.