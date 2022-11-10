Закир Каидов поздравил правоохранителей с Днем сотрудника органов внутренних дел России

«Уважаемые сотрудники и ветераны полиции!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!

Органы внутренних дел всегда были и остаются надежным звеном государственной системы нашей страны. К вам всегда предъявляются самые высокие требования, потому что для рядового гражданина человек в полицейской форме олицетворяет собой власть, закон, справедливость.

По долгу службы вам приходится решать сложные и ответственные задачи, включая обеспечение общественной безопасности, борьбу с экономическими преступлениями и коррупцией, наведение порядка на дорогах и многое другое.

В органах внутренних дел Агульского района трудятся немало профессионалов, достойно носящих звание защитников закона, для которых мужество, чувство долга и справедливости определяют суть их работы.

Продолжая славные традиции старших поколений, сотрудники органов внутренних дел делают все возможное, чтобы надежно защитить население района от противоправных посягательств, противостоят росту преступности, охра­няют общественный порядок и обеспечивают безопасность граждан.

Выражаю глубокую признательность ветеранам органов внутренних дел, которые много лет отдали трудной и опасной работе и сейчас вносят огромный вклад в воспитание и становление молодых сотрудников, передают богатый опыт и лучшие традиции службы.

Желаю вам успехов в службе, спокойных дежурств, счастья и здоровья, благополучия вам и вашим семьям», — говорится в поздравлении главы Агульского района.