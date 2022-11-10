Закир Каидов поздравил правоохранителей с Днем сотрудника органов внутренних дел России

«Уважаемые сотрудники и ветераны полиции!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
Органы внутренних дел всегда были и остаются надежным звеном государственной системы нашей страны. К вам всегда предъявляются самые высокие требования, потому что для рядового гражданина человек в полицейской форме олицетворяет собой власть, закон, справедливость.
По долгу службы вам приходится решать сложные и ответственные задачи, включая обеспечение общественной безопасности, борьбу с экономическими преступлениями и коррупцией, наведение порядка на дорогах и многое другое.
В органах внутренних дел Агульского района трудятся немало профессионалов, достойно носящих звание защитников закона, для которых мужество, чувство долга и справедливости определяют суть их работы.
Продолжая славные традиции старших поколений, сотрудники органов внутренних дел делают все возможное, чтобы надежно защитить население района от противоправных посягательств, противостоят росту преступности, охраняют общественный порядок и обеспечивают безопасность граждан.
Выражаю глубокую признательность ветеранам органов внутренних дел, которые много лет отдали трудной и опасной работе и сейчас вносят огромный вклад в воспитание и становление молодых сотрудников, передают богатый опыт и лучшие традиции службы.
Желаю вам успехов в службе, спокойных дежурств, счастья и здоровья, благополучия вам и вашим семьям», — говорится в поздравлении главы Агульского района.