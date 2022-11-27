Закир Каидов поздравил агульских женщин с Днем матери

Поздравление с Днем матери главы МО «Агульский район» Закира Каидова.

«Дорогие женщины, мамы!

Сердечно поздравляю вас одним из самых теплых и душевных праздников — Днем матери!

Этот праздник важен для каждого из нас. Мы многим обязаны самым дорогим нашему сердцу людям — мамам. Счастье тому, кого добрые материнские руки и слова поддерживают не только в детстве, ведь нужны они в любом возрасте, какими бы взрослыми и самостоятельными мы себя не считали.

Именно Мама вдохновляет нас на первые успехи, с глубокой болью переживает наши первые неудачи. Настоящая материнская любовь к своим детям — это главная причина их благополучия и достойного будущего, а значит и будущего нашего района, области и всей страны.

В этот день хочется от всей души поблагодарить всех мам за их непростой материнский труд, за их чуткость и умение понять, за то, что своим добрым сердцем они делают добрее мир. Искренне желаю вам здоровья, счастья и взаимопонимания. Пусть в ваших домах всегда царят добро и любовь», — говорится в поздравлении главы Агульского района.