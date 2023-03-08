Закир Каидов поздравил агулок с Международным женским днем

Глава Агульского района Закир Каидов поздравил прекрасную половину с Международным женским днем 8 марта.

«Дорогие женщины!

Разрешите поздравить вас с замечательным праздником — Международным женским днём!

Думаю, не случайно женский праздник совпадает с периодом весны, пробуждением природы, началом расцвета на земле. Именно в день 8 марта мы с особой искренностью благодарим вас за нежность и гармонию, твёрдость духа и терпеливость, надежду на будущее и покой в душе.

Вам, представительницы прекрасного пола, по силам любые свершения и высоты и в науке, и в спорте, и в бизнесе. Невозможно переоценить ваш вклад в развитие образования, медицины, культурной сферы. Наряду с этим вы создаёте уют и оберегаете своих детей, вдохновляете на труд и новые цели для блага нашего Отечества.

Сегодня государство прилагает значительные усилия на поддержку материнства и детства. И мы делаем всё возможное, чтобы жизнь прекрасных жительниц Агульского района была благополучной, стабильной, спокойной.

Дорогие женщины! Оставайтесь такими же прекрасными! Желаю вам здоровья, добра и исполнения самых заветных желаний!» — сказал Закир Каидов.