Закир Каидов: «Поставка продуктов на организацию горячего питания должна быть на должном уровне»

Сегодня, 14 сентября, совещание у главы Агульского района Закира Каидова началось с докладов об оперативной обстановке в муниципалитете. Начальник ОМВД по Агульскому району Максим Мирземетов сообщил о спокойной ситуации в районе.

Кроме того, он доложил, что процесс голосования во всех сельских поселениях прошел без эксцессов. «Фактов правонарушений, административных правонарушений и преступлений, связанных с проведением выборов, не зарегистрировано. Имеются незначительные правонарушения по линии ГИБДД, на что соответственно реагируем», — сообщил Мирземетов.

Руководитель ПЧ№35 Муса Мусаев сообщил о проводимых профилактических мероприятиях противопожарной безопасности в школах муниципалитета.

Касаясь темы заболеваемости и выявления больных с коронавирусной инфекцией, глава муниципалитета назвал обстановку стабильной. «Ситуация в принципе стабильная, пока серьезных проблем с заболеваемостью не наблюдаем. Будем надеяться, что болезнь пойдет на спад, несмотря на то, что в некоторых муниципальных образованиях ввели более жесткие ограничения. Для предотвращения подобного рода ситуаций нам нужно придерживаться рекомендаций Роспотребнадзора РД. Организации и учреждения, расположенные на территории муниципалитета, должны быть отгорожены от заражения, поэтому необходимо соблюдение масочного режима с проведением дезинфекции, соблюдение дистанции», — сообщил руководитель муниципалитета.

Также в своей речи он выразил благодарность жителям района, членам УИК и ТИК за проявленную гражданскую позицию на прошедших выборах муниципального уровня.

«Выборы прошли без эксцессов, относительно неплохой процент явки. Соответственно будем дальше работать над формированием более работоспособной группы депутатов райсобрания», -проинформировал Каидов.

Об организации горячего питания в школах муниципалитета рассказал руководитель Управления образования в муниципалитете Абдулахад Магомедов. «Все имеющиеся замечания по пищеблокам со стороны Роспотребнадзора нужно решить комплексно, это достаточно финансозатратное мероприятие. Сегодня по этому и по другим острым вопросам будет проведено совещание с директорами школ и заведующими детских садов, чтобы они в рамках отведенного им времени решили вопросы», — сказал Магомедов.

Комментируя организацию горячего питания, глава района подтвердил, что в этом плане к муниципалитету имеются замечания со стороны Роспотребнадзора в первую очередь из-за несоответствия зданий образовательных учреждений.

«Несмотря на имеющиеся замечания, мы должны охватить всех соответствующим горячим питанием. Поставка продуктов на организацию горячего питания должна быть на должном уровне и вовремя. Те, кто готовит еду, должны иметь сертификат, чтобы замечаний по организации питания не было», — подчеркнул Закир Каидов и поручил своему заместителю Назиму Юсуфову и начальнику Управления образования Абдулахаду Магомедову взять это дело под личный контроль.

Также был поднят вопрос о санитарном состоянии территорий вокруг организаций и учреждений муниципалитета, было предложено, чтобы работники учреждений проводили субботники время от времени и приводили прилегающие территории в порядок.

«Каждый, если будет приводить в соответствие свою территорию, — это уже хорошо. Это не от того, что нам больше нечем заниматься», — заключил руководитель муниципалитета.

Камиль Мирзоев