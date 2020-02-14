Здравоохранение

Закир Каидов посетил Агульскую ЦРБ

Оставить комментарий

Сегодня, 14 февраля, глава Агульского района Закир Каидов в сопровождении своих заместителей посетил Агульскую центральную районную больницу с целью ознакомления с качеством оказания медицинских услуг и состоянием температурного режима в зимний период.

Глава района осмотрел стационарное отделение, кабинеты врачей, расспросил заведующих о существующих проблемах, ознакомился с условиями пребывания и лечения больных в стационаре.

Во время посещения палат хирургического, терапевтического и детского отделений Закир Каидов ознакомился с условиями пребывания и лечения больных в стационаре, пообщался с пациентами и пожелал им скорейшего выздоровления.

Также читают:

Дагестан выделит из собственного бюджета средства ...
Министр здравоохранения РД встретился с гемодиализ...
ЯгъцIуралас вартт дахъасе модулный ФАПар Дагъустта...
В Каспийске строят заводы по выпуску полиэтилена и...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *