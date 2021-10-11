Закир Каидов поручил проработать вопрос по замене трансформатора в Рича

Сегодня, 11 октября, на совещании под руководством главы Агульского района Закира Каидова, докладывая информацию об оперативной обстановке по линии здравоохранения, главврач Агульской ЦРБ Магомедзагид Багаудинов сообщил о поступлении в лечебное учреждение 17-летнего гражданина с подозрением на коронавирус и отметил, что эта болезнь молодеет.

Багаудинов призвал жителей муниципалитета активно пройти процедуру вакцинации. Известно, что среди вакцинированных факт заражения составляет около 2%.

Также руководитель учреждения сообщил, что общий запас лекарств и медикаментов для лечения коронавирусных больных имеется в достаточном количестве.

Кроме того, Магомедзагид Багаудинов напомнил, что сейчас в муниципалитете проходит диспансеризация населения. И, по словам Багаудинова, в этом направлении среди граждан не наблюдается активность. Среди наиболее ответственных в прохождении вакцинации и диспансеризации он отметил представителей правопорядка.

Представитель ОМВД по Агульскому району Мухсин Шабанов в свем докладе об оперативной обстановке сообщил, что на участке дороги Тпиг-Хутхул совместно с ДЭП будут установлены искусственные неровности.

По этому поводу руководитель муниципалитета сообщил о необходимости установки знаков запрета остановок автотранспортных средств на узких участках автодорог, которые могут создавать помехи для транспорта и для пешеходов.

Сотрудник УСЗН Камал Рамазанов рассказал о реализации программы «Социальный контракт». «По соцконтракту на сегодняшний день заключено 10 контрактов, среди которых 7 человек трудоустроены и 3 гражданам оказана помощь из-за тяжелой жизненной ситуации. Еще 4 договора готовы к заключению», — сообщил Камал Рамазанов.

Коснулись темы недостаточного электронапряжения, в частности в нижней части села Рича. По этому поводу представитель районных электросетей Закир Магомедов рассказал о необходимости замены трансформатора. «Данный трансформатор нужно заменить и ремонту не подлежит. Который у нас был в запасе, мы установили там же рядом», — проинформировал Магомедов.

По этому поводу глава муниципалитета поручил своему заместителю Салиху Рамазанову в рамках компетенции администрации района проработать совместно с главой села и сетевым участком вопрос и найти средства для приобретения трансформатора для нужд сельчан.

На совещании были обсуждены и вопросы соблюдения дисциплины в организациях муниципалитета, предстоящей переписи населения и уплаты налогов.

Камиль Мирзоев