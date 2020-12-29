Закир Каидов в прямом эфире ответил на вопросы жителей Агульского района

Проведение Прямого эфира с Главой МО «Агульский район» Закиром Каидовым было анонсировано за несколько дней до его трансляции. Данное мероприятие по праву является важнейшим информационным событием муниципального уровня.

Прямой эфир транслировался сразу с трех аккаунтов мессенджера Instagram — это официальная страница ГБУ РД «Редакция республиканской газеты «Вести Агула», МКУ «Пресс-служба» МО «Агульский район» и на странице блогера Сиражудина Шамсудинова.

Мероприятие, как и было запланировано, стартовало в 18:00. Поприветствовав аудиторию, глава начал с отчета за 2020 год, отмечая те цели и задачи, которые были успешно решены в рамках данного периода, а также конкретизируя основной вектор задач на следующий год. Это амбициозные цели, решение которых не просто необходимо для нашего района, но и является платформой для прогресса и динамичного развития.

В приветственном слове глава отметил: «В целом 2020 год для района был неплохой как в экономическом, так и финансовом плане. Проводилось строительство социальных объектов, улучшение социальной инфраструктуры. Конечно, определённые коррективы вписала пандемия COVID-19, но мы старались обезопасить наше население от инфекции при помощи и участии наших врачей, за что им большая благодарность».

Далее глава отметил, что в экономическом плане активное внимание в районе уделялось развитию инфраструктуры и привлечению инвестиций.

Детально Закир Гусейнович остановил свое внимание на вопросе школ. Эта тема была крайне актуальной в 2020 году, потому что их состояние, многим из которых более полувека, было плачевным. По словам главы, одиннадцать школ муниципалитета были отремонтированы в рамках реализации разных программам. Например, реализация нацпроекта «Образование» позволила отремонтировать десять учреждений системы образования. Ремонты во всех школах уже завершены, с 21 декабря состоялись торжественные открытия учебных заведений. Школы преобразились по-настоящему, их интерьер приобрел оптимальный вид в соответствии со всеми нормативами и требованиями. Глава отметил, что благодаря проведенным мероприятиям наши школы теперь в новом облике, а также выразил благодарность подрядным организациям, которые очень ответственно подошли к выполнению своей работы. Также глава выразил благодарность меценатам, которые внесли свой весомый вклад в общее дело.

В 2021 году эти темпы будут нарастать, потому что ожидается завершение и сдача большого количества объектов социальной инфраструктуры. Например, сквер в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» в селе Тпиг, КДЦ в селе Хутхул, спортшкола в селе Дулдуг и т.д…

Помимо строительства, важным вектором развития является развитие туризма. Как отметил Закир Гусейнович, сфера услуг и туристический сектор являются приоритетными для муниципалитета, потому что Агул располагает уникальной природой и особыми достопримечательностями.

Касательно достопримечательностей он отметил, что особую культурную, историческую и духовную ценность представляют наши мечети. Большая часть из них, по словам главы, нуждается в капитальном ремонте. В ряде сел эта проблема уже решена, в том числе благодаря меценатам. Спонсоры облагородили внешний вид и внутренний интерьер в мечетях Буршага и Худига.

Вопросы, которые поступили от граждан, в основном были следующих категорий: дороги, занятость населения, водоснабжение.

Одним из первых был озвучен вопрос, касающийся трудовой занятости и о ситуации, когда человек работает на двух должностях. Комментируя данный вопрос, глава отметил: «У нас составлена Комиссия по соблюдению трудового законодательства, те моменты, когда оно нарушается, мы прорабатываем, некоторые материалы будут переданы в правоохранительные органы для рассмотрения».

Важным пунктом стало развитие дорожной инфраструктуры. Глава подчеркнул, что дороги являются важным звеном во всей жизни района и их оптимальное состояние — обязательная задача для исполнения. Также глава отметил: «Хотелось бы выразить благодарность дорожным работникам, которые во все погодные условия выполняют свои функции».

Особенно часто граждане задавали вопросы по системе водообеспечения и газификации, соц. инфраструктуры и по другим сферам.

Ответы были даны на все озвученные вопросы, некоторые предложения взяты на контроль. Это очень важное мероприятие, которое на практике демонстрирует публичность и открытость нашего руководства, а также кооперацию власти и общества.

Такой формат интерактивного диалога с руководителем муниципалитета проводится в районе во второй раз. В первый раз он был проведен в прошлом году, Заир Каидов отвечал на вопросы агульцев в течение часа. В этом году прямая трансляция проходила в течении 2 часов 10 минут. Количество вопросов, адресованных руководителю района, было значительно больше, чем в прошлый раз.

Прямой эфир позволяет задать интересующий вопрос непосредственно главе, что позволяет ускорить решение задач. Это взаимоответственный процесс, потому что качественный вопрос – это залог решения проблемы или старт в реализации какого-либо проекта.

Алена Магомедова