Закир Каидов ответил на вопросы в Инстаграм

26 декабря глава Агульского района Закир Каидов в прямом эфире в Инстаграм ответил на вопросы подписчиков. Эфир начался в 18.00 и длился больше часа.

Трансляция велась в аккаунте Инстаграм блогера Сиражудина Шамсудинова, на странице газеты «Вести Агула» и на официальной странице администрации Агульского района.

В начале прямого эфира Закир Каидов отчитался о проделанной работе за пять с лишним месяцев на должности главы Агульского района. Так, недавно в селе Рича построен годекан, благоустроен двор мечети, обеспечено водоснабжение в селах Бедюк и Дулдуг, начато строительство второго сквера в селе Тпиг, улучшается состояние мостов и дорог, соединяющих разные села района.

Вопросы подписчиков касались строительства дорог, водоснабжения, трудовой занятости, спорта, газификации района. В адрес главы поступили не только вопросы, но и жалобы, просьбы и добрые пожелания.

На вопрос, относящийся к спорту, Закир Каидов ответил, что администрацией уделяется пристальное внимание спорту, о чем свидетельствует ремонт спортзала в Тпиге. Открытие спортзалов в Рича, Хутхуле и Фите, по словам главы района, имеет важное значение, но на возведение сразу всех объектов не хватает бюджетных средств. По возможности они будут построены.

Один из подписчиков пожаловался на невыплату заработной платы, не назвав учреждение, в котором работает, глава района пригласил его на прием для выяснения причин задержки и решения вопроса в пределах его компетенции.

Большой интерес у жителей по-прежнему вызывает вопрос газификации района. Каидов напомнил, что работы по проведению газа начнутся в 2020 году.

Одного из жителей района интересовало уменьшение тарифов на электроэнергию. Также прозвучали вопросы, касающиеся уличного освещения, слабого напряжения и невозможности выехать из далеких сел для оплаты услуг по электроэнергии. На что Каидов пообещал разобраться и найти оптимальное решение.

Глава района заверил, что по всем поступившим вопросам будут даны указания соответствующим организациям.

Во время выступления глава напомнил о привлеченных меценатах, которые помогли в ремонте школ и спортивного зала.

Прямой эфир завершился напутственными словами главы Агульского района в адрес жителей района и поздравлением с наступающим Новым годом.

Об интересе к выступлению главы района говорил тот факт, что во всех трех аккаунтах большое количество подписчиков подключилось к прямому эфиру в Инстаграм.

Подобные прямые эфиры с населением района помогут местным властям поддерживать связь с жителями района, учитывать их мнение при решении районных проблем и укрепят доверие народа к власти.

Камиль Мирзоев