Закир Каидов остался недоволен исполнением своих поручений

Сегодня, 25 апреля, состоялось очередное совещание под руководством главы Агульского района Закира Каидова. После докладов об оперативной обстановке в муниципалитете руководитель района поднял вопрос, связанный с плохой информированностью о ситуации с возгоранием сухостоя. Он раскритиковал ответственные службы из-за их отстранённости от проблемы.

“Нужно со своими работниками проводить инструктаж о том, что нужно делать и как нужно реагировать в той или иной ситуации. У вас есть регламент, как нужно действовать в тех или иных ситуациях, кого нужно оповещать в первую очередь. Мы не в первый раз сталкиваемся с этим вопросом. А у нас получается так, что мы как-будто разговариваем на разных языках”, — заявил Закир Каидов.

Подобная ситуация сложилась с освещением футбольного поля в селе Дулдуг. Имея необходимые финансовые средства для завершения ремонтных работ по проведению освещения на спортивном объекте, дело не тронулось с места. “Вроде бы заявления и намерения у нас хорошие бывают, но, когда дело доходит до исполнения, мы с вами как в болоте увязываемся. Есть поручения, договаривались. Мы бесплатно никого не нагружаем”, — охарактеризовал сложившуюся ситуацию руководитель муниципалитета и поручил сегодня же устранить имеющиеся проблемы. Также и по другим объектам глава района дал поручения для завершения работ до конца текущего месяца.

Справочно: на футбольном поле в течение сегодняшнего дня были завершены работы по проведению освещения.

Камиль Мирзоев