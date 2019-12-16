Закир Каидов объявил о появлении нового мецената

Сегодня, 16 декабря, на совещании у главы Агульского района Закира Каидова был обсужден ряд вопросов, связанных с оплатой труда, задолженностью по электроэнергии юридических лиц и другие.

В своем обращении к руководителям организаций глава муниципалитета также поднял тему, связанную с занятостью в районе, когда человек числится в определенной организации, а проживает далеко за пределами района.

«Если вы думаете, что мы освобождаем штаты для своих же близких, то вы здесь глубоко ошибаетесь. Это мы делаем для того, чтобы все соответствовало закону и требованиям. Мы и дальше будем продолжать эту работу пока не будет порядка. Приведите свои штаты в порядок», — заявил Закир Каидов.

Глава муниципалитета также отметил спортивную активность наших спортсменов, которые в различных видах спорта стали лучшими в своих весовых категориях, и отметил важность спортивных мероприятий, проводимых в районе, таких, как недавно проходивший первый чемпионат по регболу и предстоящий турнир по волейболу, и пожелал, чтобы такие же успехи у нас были и в сфере образования.

Кроме того, Закир Каидов сообщил, что объявился меценат, который профинансирует ремонтные работы по установке оборудования для душевых и санузлов спортзала ДЮСШ №2.

«Дали указание начальнику ОКС и ЖКХ для составления сметной документации, работы будут начаты в ближайшем будущем», — заключил Каидов.

Камиль Мирзоев