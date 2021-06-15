Закир Каидов о спортивных мероприятиях: «Мероприятия такого рода будут проходить у нас часто»

Сегодня, 15 июня, на еженедельном совещании под руководством главы Агульского района Закира Каидова главврач Агульской ЦРБ Рамис Курбанмагомедов назвал ситуацию по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в муниципалитете спокойной и отметил, что по Дагестану наблюдается определенный рост числа больных этой инфекцией.

Также руководитель учреждения здравоохранения рассказал о том, как проходит процесс вакцинации в муниципалитете. «На сегодняшний день первым компонентом вакцины привито 590 человек. Получив второй компонент, завершили вакцинацию 465 человек. Сегодня ожидается выезд в села Чираг и Рича, вторым компонентом должны быть привиты 20 человек, а первым компонентом — 6 человек. Тяжелее всего вакцинация проходит в районном центре», — сообщил Курбанмагомедов.

Комментируя выступление руководителя Агульской ЦРБ, Закир Каидов напомнил, как давно проводится работа с населением по поводу прохождения вакцинации. «Мы очень давно говорим, что вакцинацию нужно проводить на том уровне, на котором нам ставит задачи руководство республики и Министерство здравоохранения», — напомнил руководитель муниципалитета и привел статистику, — доля вакцинированного населения составляет 15%, это неплохой показатель относительно других муниципалитетов. Доля вакцинированных медработников составляет 49%. За прошлую неделю охват вакцинируемых составил 4,6% и немного остается до «красной зоны». По уровню использования вакцины Агульский район на последнем 52 месте».

Продолжая тему вакцинации, глава муниципалитета дал поручение своему заместителю Назиму Юсуфову представить сводную информацию по району за текущую неделю и призвал руководителей республиканских учреждений, расположенных в муниципалитете, более активно проводить работу по вакцинации сотрудников. Он напомнил, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации люди в первую очередь будут винить главврача районной больницы и главу муниципалитета.

Более того, Закир Каидов сообщил, что со следующей недели без вакцинации не допустит к работе сотрудников администрации района.

«Если вдруг мы по основным показателям окажемся в «красной зоне», мы будем принимать соответствующие меры. Вакцина есть, выезды по сельским поселениям можем организовать. Только жалея вас, мне приходится объясняться перед вышестоящим руководством. Главой республики до следующего оперштаба поставлена задача, чтобы ситуация с вакцинацией во всех муниципалитетах улучшилась. Это в том числе оценка эффективности управления руководителей», — отметил Каидов.

Далее глава муниципалитета рассказал о появлении на территории с. Фите поголовья МРС в количестве около 2000 голов, которые там объявились без согласования с кем-либо. «Без ведома руководства муниципалитета, соответствующих структур посторонние люди туда пригоняют 2000 голов МРС. Кто-то на стороне сидит и решает, кому земли оставлять, а кому не оставлять, захотел — отправил. Завтра в наши семьи будут заходить вот так. Откуда мы знаем в каком состоянии это поголовье? Может зараженные все? Принимайте меры. Мы согласовываем, никому не отказываем в предоставлении летних отгонных пастбищ. Но если такие люди находятся, с ними должен быть разговор предельно коротким. Это означает, что с нами никто не считается. Такие факты нельзя оставлять без внимания», — заявил Каидов.

По поводу прошедшего турнира по дзюдо, проходившем 12-13 июня в селе Тпиг Агульского района, глава муниципалитета выразил огромную благодарность участникам и организаторам спортивного мероприятия, особую благодарность выразил представителям медицинской бригады и сообщил, что ко Дню медицинского работника их поощрит. «Огромную благодарность хочу выразить всему коллективу медицинской организации и сотрудникам полиции, которые были рядом все эти два дня и принимали самое активное участие», — сказал руководитель муниципалитета.

В заключение Закир Каидов сообщил, что спортивные и подобного рода другие массовые мероприятия на агульской земле будут проводиться часто. «Мероприятия такого рода будут проходить у нас часто и по мере возможности, как нам будет позволять ситуация по коронавирусной инфекции: спортивные, культурно-просветительские, форумы и другие. Нам нужно учиться, чтобы на уровне проводить подобного рода мероприятия. Организация таких мероприятий — очень важная часть нашей работы», — заключил Каидов.

Камиль Мирзоев