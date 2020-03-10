Закир Каидов: «Недопустимо отделение глав сел от народа»

Сегодня, 10 марта, глава Агульского района Закир Каидов провел расширенное совещание, на котором главы сельских поселений отчитались о проделанной работе за 2019 год и рассказали о планах на текущий год. На мероприятии приняли участие директора школ, заведующие детских садов, руководители других учреждений района.

В начале мероприятия Закир Каидов сообщил присутствующим о предстоящем Совете старейшин, который пройдет 16 марта.

Прежде чем главы сельских поселений отчитались о своей работе, выступил специалист районной администрации Рамазан Раджабов, курирующий вопросы по взаимодействию с главами сельских поселений. Он доложил о проделанной работе за прошедший год: созданы агропаспорта, электронные карты сел, сайты сельских поселений.

Первым был заслушан отчет главы сельского поселения «село Чираг» Ахмедхана Магомедова. «Иногда люди могут главу оскорбить. У кого корова не доится, у кого лампочка сгорела — все эти вопросы глава должен знать, но не каждый человек способен выслушать и вести такое разноплановое хозяйство, и для этого нужно большое терпение, определенные усилия и самоотдача», — рассказал Ахмедхан Магомедов.

Глава сельского поселения «сельсовет Ричинский» Рамазан Курбанов рассказал о проводимых мероприятиях в селах Бедюк и Рича. Он сообщил о строительстве нового моста через реку Чирагчай, по которому автотранспорт, домашний скот смогут добраться до пастбищ и сенокосных участков, а также о проведенной работе по ремонту внутрисельских дорог и о текущей реконструкции водопроводов.

Следующему докладчику, главе сельского поселения «сельсовет Амухский» Сураят Зульфикаровой, после заслушивания отчета был задан вопрос, связанный с эффективным использованием ныне пустующей современной фермы, на что она ответила, что работа в этом направлении ведется, но на сегодняшний день нет результата.

О планах по строительству футбольной миниплощадки в селе Гоа за счет бюджета сельского поселения «сельсовет Дулдугский» рассказал его глава Казбек Фейзулаев. «В селе Гоа в планах строительство футбольной миниплощадки, с расчетом внутри него волейбольной площадки», — сообщил глава сельского поселения.

Глава села Фите Насрулла Шихахмедов доложил о стопроцентном обеспечении населения питьевой водой за исключением зимнего периода. Также он сообщил об уделении большого внимания администрацией села отрезку дороги Гоа-Фите для содержания его в удовлетворительном состоянии, здесь в весенний период бывают частые камнепады и оползни. «За апрель и май месяц прошлого года на серпантинном участке дороги происходили постоянные камнепады и оползни, которые нам приходилось расчищать своими силами. Кроме того, несколько раз нанимали технику для открытия проходов. В начале июня дорога была закрыта в результате массовых оползней, после чего на данном участке работали работники ДЭП», — сообщил Шихахмедов.

Абдуллатиф Имамаев, глава сельсовета «Буршагский», отчитался о проделанной работе в селах Буршаг и Арсуг, где помимо текущих ремонтов дорог, водопроводов, уличного освещения, электролиний, за счет средств бюджета сельской администрации построены детские площадки с игральными элементами, в Буршаге также построен скотомогильник. Кроме того, глава сельской администрации сообщил об установке пожарных щитов и пожарных гидрантов, охарактеризовав их самыми лучшими в районе.

Как отметил Имамаев, в их приобретении оказал помощь сельчанин Низам Асукаев. Одной из главных задач в текущем году он назвал капитальный ремонт водопровода в Арсуге и КДЦ в Буршаге. «Все думают, работа главы сельского поселения самая хорошая. В начале своей деятельности я тоже так думал. Если сконцентрировать усилия только на том, чтобы ставить печати на документах, то это так. Но если с душой работать, то трудиться нужно и днем, и ночью, я убедился в этом сам, работая на этой должности 22 года. Глава сельского поселения для жителей является отцом, матерью, начальником полиции, дорожником, сетевиком и т.д.», — посетовал глава сельского поселения.

По завершении отчета каждого из глав, начальник финотдела МО «Агульский район» Файзулла Амаев давал оценку их работе об исполнении бюджета.

По объективным причинам не были заслушаны отчеты некоторых глав сельских поселений, в числе которых были недавно назначенные.

Подытоживая выступления глав сельских поселений, глава муниципалитета Закир Каидов признал отчеты удовлетворительными и призвал не останавливаться на достигнутых показателях. Он добавил, что ни к одному главе села предвзятого отношения не будет. Также глава района отметил, что главы сел не должны быть оторваны от народа.

«Недопустимо отделение глав сел от народа, вести себя так, как князья, быть грубыми и неадекватными. Народ вас избрал и работать тоже вы должны для них. Выходите в народ, работайте с ними. Есть такие поселения, где плохо работают их главы. Хоть пятьдесят лет будете работать, если вы правильно работаете, то никаких претензий к вам нет, а если плохо работаете, хоть месяц работает, тоже ничего не поможет. Вы должны жить жизнью этих людей. Общайтесь со стариками, молодыми, имамами мечетей», — призвал глава муниципалитета.

Камиль Мирзоев