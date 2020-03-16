Закир Каидов: «Недопустимо, чтобы одни были на нескольких работах, а другие вообще ничего не имели»

Сегодня, 16 марта, на совещании у главы Агульского района был обсужден вопрос, связанный с соблюдением трудового законодательства в Агульском районе. Закир Каидов сообщил о создании комиссии по соблюдению трудового законодательства.

В ее состав войдет начальник финотдела Файзулла Амаев, руководитель «Централизованной бухгалтерии» Салих Рамазанов, помощник главы района по противодействию коррупции Али Курбанов, руководитель Отделения УФК по РД в Агульском районе Салих Алиев и начальник ОПФР по Агульскому району Низам Асукаев.

«Будем сверять списки работающих в разных организациях и приводить все в соответствие. В районе большая безработица. Недопустимо, чтобы одни были на нескольких работах, а другие вообще ничего не имели. Я считаю, что создание этой комиссии оправданно. И эту работу мы доведем до конца», — заверил глава муниципалитета.

Напомним, что ранее руководителем района Закиром Каидовым было дано поручение муниципальным учреждениям, а также рекомендовано сельским поселениям и республиканским учреждениям привести штатные расписания в соответствие. По причине того, что работа до конца не доведена, глава района принял решение создать комиссию для эффективного разрешения этого вопроса.

Камиль Мирзоев