Закир Каидов: «Надо все организовать как нужно»

Сегодня, 10 июня, под руководством главы Агульского района Закира Каидова состоялось совещание с участием председателя территориальной избирательной комиссии по Агульскому району Абумуслима Рамазанова, глав всех сельских поселений и других.

На повестке стояли вопросы, касающиеся организации и проведения 1 июля 2020 года в муниципалитете голосования по поправкам в Конституцию РФ.

Председатель ТИК Абумуслим Рамазанов напомнил присутствующим об организационных моментах. Отметим, что одной из особенностей этого голосования будет его проведение на открытом воздухе.

«Главы сельских поселений должны предоставить места, помещения для проведения голосования. Голосование будет проводиться не в помещениях, а на открытом воздухе. Навесы, если есть, — это хорошо, чтобы погодные условия не помешали в проведении общероссийского голосования. Следующим требованием к главам сельских поселений является обеспечение бесперебойным электропитанием, т.е. генераторами. Это делается для того, чтобы с помощью компьютеров, которые будут расположены на участках для голосования, можно было распечатать протокол участковой комиссии», — сообщил Рамазанов.

Также он напомнил о необходимости наличия сейфов у каждой участковой избирательной комиссии. Дело в том, что голосование будет проходить с 25 июня по 1 июля включительно, и бюллетени, по которым проголосовали до 1 июля, до основного дня голосования, должны будут храниться в сейф-пакетах.

Кроме того, был затронут вопрос обеспечения мер безопасности, которые будут приняты во время голосования.

«Все, что необходимо для обеспечения защиты от вируса, мы получим, и ко дню голосования будут розданы членам комиссий, — проинформировал Закир Каидов, — вы у себя в администрациях определите людей, чтобы при возможных обращениях граждан по основным пунктам по поправкам в Конституцию РФ давали им разъяснения. Если надо будет, распечатайте информационные листовки, повесьте в публичном месте, чтобы люди были в курсе. Ситуация в связи с коронавирусом сложилась чуть по-другому. Исходя из сложившейся ситуации, надо это все организовать как нужно».

В своем выступлении заместитель главы муниципалитета Назим Юсуфов, обращаясь к собравшимся, сообщил о созданной в муниципалитете рабочей группе по голосованию.

«В целях организованного проведения голосования по поправкам в Конституцию РФ создана рабочая группа, которую возглавил глава муниципалитета Закир Каидов, членами являются все главы сельских поселений и я. Мы все несем ответственность за проведение голосования на должном уровне», — сообщил Юсуфов.

Напомним, что голосование по поправкам в Конституцию РФ будет проходить с 25 июня по 1 июля включительно. 1 июля Президентом нашей страны объявлен выходным днем.

Камиль Мирзоев