Закир Каидов: «Мы прекрасно понимаем, что дороги самое основное, что нужно для людей»

Глава Агульского района Закир Каидов ответил на вопросы жителей, касающиеся реконструкции дорог и мостов в муниципалитете. Глава сообщил, что пресс-служба муниципального образования обратилась к нему с просьбой прокомментировать вопросы, задаваемые жителями района в социальных сетях. Один из главных вопросов, волнующий агульцев — состояние дорог Агульского района.

«Те, кто следит за публикациями, видят, что многие проекты, которые заложены по программе «Мой Дагестан – мои дороги» и «Мой Дагестан — комфортная среда» реализовываются достаточно успешно, процедуры контрактования пройдены и работы начинают выполняться. Возникают вопросы по поводу того, кто должен содержать и кто должен следить за состоянием автомобильных дорог. Хочу довести до сведения, что все автомобильные дороги находятся на балансе Дагавтодора и дорога республиканского значения от Магу-дере до Чирага, Мамраш-Ташкапур-Араканский мост», — рассказал Каидов.

Руководитель муниципалитета отметил, что с первого дня его нахождения на руководящей должности привлекаются средства и проводятся работы, но состояние дорог оставляет лучшего и, по мнению Каидова, точечными методами решить существующие проблемы невозможно, нужен системный подход.

«Я был у министра транспорта несколько раз, были достигнуты договоренности. Согласно этим договорённостям есть понимание, что дороги республиканского значения будут делаться в этом году и в следующем году соответственно. В этом году по нашим обращениям, просьбам будут ремонтироваться 8 км республиканской дороги», — сообщил Каидов.

Сообщил он и о том, что планируется ремонт автомобильных дорог местного значения, т.е. дороги, в населенные пункты Бедюк, Буркихан, и дорога по направлению Кушан-дере.

«Мы прекрасно понимаем, что дороги самое основное, что нужно для людей: для тех, кто пользуется автотранспортом, и для тех, кто просто передвигается по этой дороге. Понимаем, что дороги – артерии жизни. Мы не хотим искать крайнего и отстраняться от проблем тоже не хотим», — отметил Каидов. Он рассказал о том, что администрация района совместно с дорожно-эксплуатационным предприятием №1 пытается решить проблемы. Однако неудовлетворительное состояние предприятия, отсутствие необходимой техники не позволяют решить существующие проблемы.

Закир Каидов, указывая на поручение Главы Дагестана сказал: «Я хочу, чтобы все понимали, что мы тоже просто так не сидим. С первого дня обращаемся, даже есть обращение к Владимиру Абдуалиевичу Васильеву. Есть перечень поручений, данных Главой Республики Дагестан Владимиром Васильевым по итогам встречи с лидерами Совета старейшин при Главе РД, здесь мы отметили, что дано поручение обеспечить продолжение ремонта участка автомобильной дороги Мамраш-Ташкапур-Араканский мост в направлении Хоредж -Тпиг Агульского района на участке 28 км и информировать в срок до 31 декабря 2020 года. Мостовые сооружения на км 62, 67 ,79 автомобильной дороги республиканского значения Мамараш-Ташкаур и на 2-м километре дороги местного значения Рича-Бедюк включены в перечень аварийных мостов, подлежащих реконструкции в 2021-2025 гг. Тем не менее все эти работы проводятся, т.е мы в любом случае не успокаиваемся на таких ответах и во время личных контактов стараемся все решать».

Закир Каидов добавил, что за год нахождения на должности главы района решить все вопросы не получается ввиду их большого количества, однако муниципалитет привлекает разные источники, в том числе и федеральные программы.

Он призвал отнестись с пониманием и рассказал о сложности прохождения различных этапов прежде чем дороги будут отремонтированы: «У нас предполагается ремонт мостовых сооружений, ремонт 8 км автомобильной дороги с асфальтово-бетонным покрытием. Также дороги регионального значения будут ремонтироваться, даже дорога Тпиг-Буркихан, мы пригласили проектировщиков, планировали через лимиты Минсельхоза эту дорогу отремонтировать ввиду того, что дальше Буркихана находится ферма, но от стадии составления проектов, их утверждения, прохождения экспертиз проходит очень много времени, при всем желании мы не можем форсировать или миновать эти этапы. Здесь накладывается проблема того, что 2,5 месяца мы находимся в режиме повышенной готовности в связи с коронавирусом. Многие проекты приостановлены. Те проекты, которые прошли экспертизу, ждут открытия финансирования из федерального бюджета. В июне начнется ремонт республиканской автомобильной дороги, в июле, скорее всего, начнется ремонт мостовых сооружений, о чем мы с вами говорили, Бедюк и мостовые сооружения республиканской автодороги. А то, что касается дорог Тпиг-Буркихан и Кушан-дере, мы будем по другим программам привлекать технику и работать».

Как отметил глава Агульского района, все дороги находятся на содержании Дагавтодора, который имеет статус акционерного общества и администрации района непосредственно не подчиняется. Предприятие по причине отсутствия финансирования не справляется с работой должным образом. Глава напомнил, как в прошлом году два раза по дорогам пустили грейдер, но этого оказалось недостаточно, дороги требуют капитального ремонта с проведением экспертиз и утверждением смет.

Закир Каидов попросил проявить терпение и заявил, что все обращения граждан будут рассмотрены администрацией.

«К вам просьба немного проявить терпение, мы сами все прекрасно понимаем, по этим дорогам сами тоже ездим. Конечно, тяжело, неудобно ездить по этим дорогам, но за короткий период все невозможно сделать, тем более при отсутствии надлежащего финансирования, техники и всех необходимых нормативно-правовых документов. Большое спасибо, что пишите комментарии, обращаетесь и неравнодушны к тому, что у нас в районе происходит, но в то же время большая просьба, прежде чем писать негативные, необъективные комментарии уточнить у админа, задать вопрос в личку даже, а потом, если вам не ответят как положено или ответ вас не будет удовлетворять, тогда уже можно будет писать даже лично мне», — заключил Закир Каидов.

Камиль Мирзоев